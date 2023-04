Juventus | buone notizie | Bonucci e Pogba in gruppo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Arrivanoper Massimiliano Allegri, tecnico della, dopo il pareggio per 1-1 nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. I bianconeri rivedono insia Leonardoche Paul, che si sono allenati innella giornata di oggi. Il difensore centrale si porta dietro da un po’ di tempo un problema alla gamba sinistra, precisamente un trauma contusivo all’altezza della tibia. Il centrocampista francese invece è rimasto fuori per un nuovo problema muscolare, una lesione all’adduttore. L’ennesimo acciacco della sua stagione, durata la miseria di trentacinque minuti con due presenze complessive. I due calciatori si sono allenati completamente ine potrebbero addirittura pensare di strappare una convocazione ...

Difesa a quattro che avràchance di essere formata da Romagnoli e Casale in mezzo, mentre ..., ancora out Pogba Max Allegri e la suadovranno necessariamente catapultarsi nel ...Lo stesso ha fatto la, condannando genericamente il razzismo, ma dimenticandosi di ... Ma il risultato è giusto, per quello che si visto in campo: fa parte del calcio, comunque siamo in...Simone Inzaghi è soddisfatto dopo l'1 - 1 con lanella semifinale d'andata di Coppa Italia . "Abbiamo comandato per 90', dispiace non aver concretizzato leoccasioni che avevamo avuto ...

Archiviata la semifinale di andata di Coppa Italia, per la Juventus è tempo di guardare già alla prossima importante sfida di sabato 8 aprile alle ore 20.45. Juventus, Serie A (IMAGO). La squadra di ...Lazio, sabato c'è la Juventus: un recupero per Sarri Buone notizie dalla doppia seduta di allenamento di quest'oggi per Maurizio Sarri. Out da una settimana a causa di una contusione, è tornato ad ...