Juvemania | c’è fallo di Dumfries prima del rigore | ma non potevano non darlo dopo San Siro E quel precedente… | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-05 21:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’avevamo scritto che qualche polemica,l’incontro di campionato, avrebbe potuto esserci anche in Coppa Italia. Altro che qualche. E non è una bella cosa. Ma parliamo della squadra arbitrale: ildi mano èdi mano, elo che è successo a Sannonnon fischiare il. Questi rigori in 100 anni di calcio non venivano mai dati, si dovrebbero reintrodurre volontarietà e involontarietà.del gol,spinge Kostic in maniera irregolare. Col Nantes in casa c’è undi mano in area, nulla perché Bremer si appoggia su un avversario in maniera ben minore ...