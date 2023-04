Juve: Vlahovic cambia idea sul mercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dusan Vlahovic ci ripensa. Secondo FourFourTwo, dopo aver rifiutato un'offerta dell'Arsenal nello scorso mercato di gennaio, il 23enne... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dusanci ripensa. Secondo FourFourTwo, dopo aver rifiutato un'offerta dell'Arsenal nello scorsodi gennaio, il 23enne...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloCristy : RT @alessiobellanza: #Kostic e #Vlahovic 'zingari' a San Siro: #Inter-#Juve, #Fagioli non dimentica - Skysurfer72 : RT @alessiobellanza: #Kostic e #Vlahovic 'zingari' a San Siro: #Inter-#Juve, #Fagioli non dimentica - OmarDBorio : @marifcinter inaccettabili gli insulti razzisti purché non siano contro i giocatori della juve, siamo tutti lukaku… - Marco137620112 : @Luca18708029 @Nathan_Gr_ Io non capisco come fate a dire le stronzate che dite???? che significa ' allenatore dice a… - MolestaProposta : RT @La_Bianconera: Il razzismo fa schifo in ogni forma. Si tratti di singoli contro #Lukaku (solidarietà, la #Juve agirà come SEMPRE), di c… -