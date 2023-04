(Di mercoledì 5 aprile 2023)si sono allenati in, laper la prima volta in questa stagione potrebbe avere tutto l'organico a disposizione per il prossimo match con la. Ovvio che Allegri dovrà ...

Bonucci e Pogba si sono allenati in gruppo, laper la prima volta in questa stagione potrebbe avere tutto l'organico a disposizione per il prossimo match con la Lazio. Ovvio che Allegri dovrà fare delle valutazioni più attente in questi ...SiAlex Sandro e Chiesa che probabilmente partiranno dalla ..., i tifosi "" il 2006 .- Uefa, il comunicato del club bianconero. Si legge nel comunicato, che "in data 1° dicembre 2022, l'Uefa Control Financial Control Body, facendo seguito alle ...

Juve, si rivedono Pogba e Bonucci: allenamento in gruppo, "vedono" la Lazio La Gazzetta dello Sport

Il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi promuove Davide Massa nonostante il Far West dello Stadium: dopo aver rivisto filmati ed episodi, l'ex arbitro ha comunicato che il direttore di gara ...Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha promosso Davide Massa per la direzione di Juventus-Inter. La Gazzetta dello Sport, attraverso il suo sito, spiega che l'ex arbitro "ha rivisto filmati ed ...