Juve, Perin: “Rissa? Ecco di chi è la colpa” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mattia Perin dice la sua su quanto è successo al termine della gara di ieri sera tra Juve ed Inter. Le due squadre, alla fine della partita di Coppia Italia, si sono affrontate a muso duro sfiorando a più riprese la Rissa, con il direttore di gara che non è mai parso in grado di mantenere saldi gli animi. Juve, le parole di Perin “Finale di partita assolutamente non bello, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo. Dusan sta benissimo: è stato out per un bel pezzo per la pubalgia e quando si torna dall’infortunio ci vuole del tempo, sta lavorando sodo e per il professionista che è sono sicuro che tornerà ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mattiadice la sua su quanto è successo al termine della gara di ieri sera traed Inter. Le due squadre, alla fine della partita di Coppia Italia, si sono affrontate a muso duro sfiorando a più riprese la, con il direttore di gara che non è mai parso in grado di mantenere saldi gli animi., le parole di“Finale di partita assolutamente non bello, dobbiamo essere i primi a dare l’esempio ma in queste partite è difficile frenarsi. È una mancanza di rispetto esultare sotto la curva della squadra avversaria, probabilmente non è stato detto e il parapiglia è scoppiato per questo. Dusan sta benissimo: è stato out per un bel pezzo per la pubalgia e quando si torna dall’infortunio ci vuole del tempo, sta lavorando sodo e per il professionista che è sono sicuro che tornerà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paulko75 : @90ordnasselA Tra i difensori della Juve ieri sera è stato surclassato da Lautaro, autentica garanzia a difesa della rete di Perin - carminemegna : @ConcyNick @GianmarcoDaria @SkySport Perin fa pena più di cuadrado… Lukaku è andato lì a fare quella che era una es… - Claudio74814597 : @fcin1908it Perin non sa cosa dice. Stile juve - ClaudioTonon : @GianmarcoDaria @SkySport Peccato,Perin mi era sempre sembrato una persona per bene. Evidentemente la Juve li rende tutti uguali. - OnlyLoveINTER : @BlascoTime @GianmarcoDaria @SkySport Non mi pare che Danilo, Perin e la Juve stessa in queste dichiarazioni e comu… -