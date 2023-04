Juve, Perin attacca Lukaku: 'Ha mancato di rispetto' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Subito dopo il triplice fischio del match di Coppa Italia tra Juve e Inter, si è espresso sul parapiglia finale l'estremo difensore bianconero Perin : " Siamo i primi che dobbiamo dare l'esempio. In ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Subito dopo il triplice fischio del match di Coppa Italia trae Inter, si è espresso sul parapiglia finale l'estremo difensore bianconero: " Siamo i primi che dobbiamo dare l'esempio. In ...

