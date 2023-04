Juve-Inter, vergogna continua: insulti razzisti per Cuadrado sui social (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juve-Inter, la vergogna continua anche fuori dallo Stadium: insulti razzisti all’indirizzo di Juan Cuadrado sui social Juan Cuadrado, protagonista ieri nel post-partita del match dello Stadium, è stato vittima si insulti razzisti e perfino di minacce sui suoi canali social ufficiali. L’esterno della Juventus è stato preso di mira per le sue parole post-partita, dove si rammaricava del risultato e ringraziava Gesù come suo solito. Un episodio simbolo di una vergogna continua anche fuori dal campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023), laanche fuori dallo Stadium:all’indirizzo di JuansuiJuan, protagonista ieri nel post-partita del match dello Stadium, è stato vittima sie perfino di minacce sui suoi canaliufficiali. L’esterno dellantus è stato preso di mira per le sue parole post-partita, dove si rammaricava del risultato e ringraziava Gesù come suo solito. Un episodio simbolo di unaanche fuori dal campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Juve, cos'è il 'Codice di gradimento' e in quali casi viene applicato

Nel comunicato diffuso dalla Juventus a seguito degli spiacevoli ululati razzisti ai danni dell'attaccante dell'Inter Lukaku, si legge che '[...] Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il 'codice di gradimento''. Che cos'è In quali casi si attiva Vediamo nel dettaglio.

L'agenzia di Lukaku: 'Disgustoso'. La solidarietà di Mbappé e Vinicius

Il rigore, gli insulti razzisti, il cartellino giallo e il caos. È successo di tutto in Juve-Inter e dopo l'espulsione (per doppia ammonizione) di Romelu Lukaku la RocNation, l'agenzia guidata da Jay-Z ce cura gli interessi del centravanti nerazzurro, ha pubblicato sui social un...

"Collaboriamo per trovare i responsabili": Juve al fianco di Lukaku

...che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro...

Lukaku, cosa dice il regolamento: ecco perché è stato espulso

Juan Cuadrado, protagonista del gol e della successiva rissa con Handanovic in Juventus-Inter, ha utilizzato il proprio profilo Instagram per esprimere le sensazioni dopo il derby d'Italia.

Lo sfogo di Lukaku "Storia si ripete, spero stavolta si agisca"

Risultato finale 1-1, la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter allo Stadium, risultato figlio di una partita dal finale pazzesco, in cui succede di tutto. Dopo aver realizzato il...