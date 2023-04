Juve - Inter, Rocchi promuove l'arbitro Massa: cartellini tutti corretti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Rocchi non boccia Davide Massa. Anzi. Dopo il 'Saloon' dello Stadium, il designatore della Can A e B ha rivisto filmati ed episodi e, complessivamente, ritiene che il direttore di gara della prima ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023)non boccia Davide. Anzi. Dopo il 'Saloon' dello Stadium, il designatore della Can A e B ha rivisto filmati ed episodi e, complessivamente, ritiene che il direttore di gara della prima ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - Manuel338580323 : @lucasan63 @FBiasin Con il criterio che lui è interista dichiarato e sta facendo la guerra alla Juve quindi ha diri… - 95JOKER95 : @pisto_gol Oh ma perché non pubblichi anche un video di you tube con tutti i favori avuti l Inter contro la Juve? P… -