Juve-Inter | Lukaku espulso e razzismo | interviene la Fifa

(Adnkronos) – "È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus a Torino il 4 aprile". Lo scrive il presidente della Fifa, Gianni Infantino, prendendo posizione in relazione all'episodio avvenuto all'Allianz Stadium di Torino nel finale di Juve-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Lukaku, a segno su rigore, ha ricevuto la seconda ammonizione e la conseguente espulsione per l'atteggiamento giudicato provocatorio nei confronti della curva bianconera, da cui erano partiti insulti razzisti all'indirizzo del giocatore. "La Fifa e il sottoscritto siamo al fianco di Romelu Lukaku, così come di qualsiasi ...

