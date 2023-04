Juve - Inter, Lukaku espulso e razzismo: interviene la Fifa (Di mercoledì 5 aprile 2023) "È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus a Torino il 4 aprile". ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) "È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu, attaccante dell', durante la partita di Coppa Italia contro lantus a Torino il 4 aprile". ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - Specialcla : RT @marifcinter: Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' semplicemente ina… - Nerot45888119 : RT @FusatoRiccardo: Juve-Inter: per Rocchi giusti i cartellini dati da Massa. Tant’è!! -