Juve-Inter, l'ex Ariaudo: «Capisco la tensione, peccato per…»

Le parole di Lorenzo Ariaudo, ex difensore della Juventus, sul derby d'Italia di Coppa contro l'Inter. I dettagli Lorenzo Ariaudo ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della sfida tra Juve e Inter. PAROLE – «E' il derby d'Italia…E' normale che ci siano tensione e nervosismo. Juve e Inter si giocano tanto, sanno che allo scudetto non possono più arrivare e quindi puntano sulla Coppa Italia. Purtroppo a volte non si riescono a gestire i nervosismi in campo e quando c'è un episodio del genere scatta un po' di parapiglia generale».

