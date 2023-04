Juve-Inter, Infantino: «No al razzismo, i responsabili siano puniti» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole di Gianni Infantino sui cori razzisti di Juve-Inter: «La FIFA e il sottoscritto sono al fianco di Romelu Lukaku» Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha scritto una lettera dopo i cori razzisti contro Romelu Lukaku in Juve-Inter di Coppa Italia di ieri sera. Di seguito le sue parole. «Nel calcio non c’è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus a Torino il 4 aprile. La FIFA e il sottoscritto sono al fianco di Romelu Lukaku, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole di Giannisui cori razzisti di: «La FIFA e il sottoscritto sono al fianco di Romelu Lukaku» Il presidente della FIFA, Gianniha scritto una lettera dopo i cori razzisti contro Romelu Lukaku indi Coppa Italia di ieri sera. Di seguito le sue parole. «Nel calcio non c’è posto per ilo per qualsiasi forma di discriminazione. È semplicemente inaccettabile vedere gli insulti razzisti rivolti dagli spettatori a Romelu Lukaku, attaccante dell’, durante la partita di Coppa Italia contro lantus a Torino il 4 aprile. La FIFA e il sottoscritto sono al fianco di Romelu Lukaku, così come di qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Fifa, #Infantino: 'Nel calcio non c'è posto per il razzismo o per qualsiasi forma di discriminazione. E' sempliceme… - Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - ParagOfClowns : RT @forumJuventus: Casi documentati di episodi di razzismo dai tifosi di #Inter e #Roma contro giocatori della #Juve (con pochi clamori e p… - dariomoschetti : Rissa nel finale di Juve-Inter, Cuadrado colpisce Handanovic con un pugn... -

Cori razzisti a Lukaku in Juve - Inter, si muove la Digos Commenta per primo La Digos della Questura di Torino sta svolgendo approfondimenti su quanto accaduto all'Allianz Stadium nel match tra Juventus e Inter , semifinale di Coppa Italia. Dopo aver segnato l'1 - 1, Romelu Lukaku è stato vittima di insulti razzisti dalla curva bianconera, con tanto di video finiti sui social. Lo riferisce l'Ansa che ... Juve - Inter, Infantino: "No al razzismo, i responsabili siano puniti" Le parole di Gianni Infantino sui cori razzisti di Juve - Inter: "La FIFA e il sottoscritto sono al fianco di Romelu Lukaku" Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha scritto una lettera dopo i cori razzisti contro Romelu Lukaku in Juve - Inter di ... Juventus - Inter, le squalifiche in Coppa Italia valgono in campionato Il regolamento parla chiaro Come ammesso dallo stesso Danilo dopo il fischio finale della prima parte del doppio impegno con l'Inter, il derby di Italia porta con sé sempre un sapore particolare, alla luce di un fascino e un ... Commenta per primo La Digos della Questura di Torino sta svolgendo approfondimenti su quanto accaduto all'Allianz Stadium nel match tra Juventus e, semifinale di Coppa Italia. Dopo aver segnato l'1 - 1, Romelu Lukaku è stato vittima di insulti razzisti dalla curva bianconera, con tanto di video finiti sui social. Lo riferisce l'Ansa che ...Le parole di Gianni Infantino sui cori razzisti di: "La FIFA e il sottoscritto sono al fianco di Romelu Lukaku" Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha scritto una lettera dopo i cori razzisti contro Romelu Lukaku indi ...Come ammesso dallo stesso Danilo dopo il fischio finale della prima parte del doppio impegno con l', il derby di Italia porta con sé sempre un sapore particolare, alla luce di un fascino e un ... Polemiche e risse: i derby d'Italia più infuocati in 114 anni di storia La Gazzetta dello Sport Rocchi assurdo, promuove Massa! Giusti i cartellini in Juventus-Inter CORRETTA – Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha promosso la direzione di gara di Davide Massa in Juventus-Inter. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha incredibilmente promosso la direzione ... Incubo Cuadrado, doppio provvedimento: “Immagini chiare” Guai in vista per Juan Cuadrado dopo gli spiacevoli episodi avvenuti al triplice fischio di Juventus-Inter. Al termine del pareggio dell’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’esterno colombiano ... CORRETTA – Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha promosso la direzione di gara di Davide Massa in Juventus-Inter. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha incredibilmente promosso la direzione ...Guai in vista per Juan Cuadrado dopo gli spiacevoli episodi avvenuti al triplice fischio di Juventus-Inter. Al termine del pareggio dell’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’esterno colombiano ...