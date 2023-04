Juve-Inter | finale con rissa  Insulti | spintoni e cori razzisti | cos' è successo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - AM95008018 : RT @GattaMario3: Per il pressing che attua l’Inter di Inzaghi ricorda un po’ il Milan di Sacchi , la Juve di Lippi …il problema è che quell… - olivier_abo128 : @Fra_zz @Mazzancolle10 C’era fallo chiaro in precedenza su Kostic ma la Juve va avanti senza piangere ! Vincerà al… -

Caos Lukaku, arriva il comunicato UFFICIALE che dà un chiaro avvertimento alla Juventus. Ecco quello che è successo dopo ieri sera Alla fine di Juventus -è successo il finimondo. E non stiamo qui a raccontare tutto, anche perché lo avete visto voi stessi, quello che andiamo a raccontare è quella che è stata la presa di posizione, immediata, della ...... del "gol non concesso dall'arbitro Barbaresco in Samp -"; di "Marcello Lippi che continua a ... Aldo, il 25 aprile di 30 anni fa (- Fiorentina: 3 a 0) fu la tua ultima partita da allenatore. "...... cori esaltati dei nostalgici tifosi bianconeri per Del Piero la cui presenza in tribuna sta diventando fastidiosa e ha l'effetto contrario sulla squadra,hanno proseguito pensando alla ...

Juve-Inter 1-1: gol di Cuadrado e Lukaku | Risultato Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Ma noi diciamo che dobbiamo sommergere con gli applausi i razzisti. Siamo oltre il ridicolo e l'assurdità di tutto ciò si è consumato nella partita tra Juve ed Inter. In TV si sono sentiti chiaramente ...Ai microfoni di Mediaset il giocatore brasiliano della Juventus, Danilo, ha commentato diversi temi. Il primo tema è sicuramente legato all’attaccante dell’Inter:”Lukaku ha esultato sotto la curva ...