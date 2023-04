Juve e Inter pareggiano 1-1 Ma con rissa finale e tre espulsioni Pagelle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - fcin1908it : Juve-Inter, cori razzisti contro Lukaku confermati. E spunta il video della vergogna - _Morik92_ : La #Juve si è informata sulla situazione legata a #Bastoni (scadenza 2024 con l'Inter). Conferme su quanto scritto… - JacopoMatt : RT @Giamssss: La rissa finale di juve Inter ma con la musica di Wii Sports - MattiaPozzoli : RT @Alex_Cavasinni: ???? VERGOGNA in #JUVE-#INTER: una #MASSA di somari contro #LUKAKU. Schifo #FINOALLAFINE (non solo in campo) ???? ?? press… -

... si conta giusto una chance per parte prima del gol dellaall'83, quando Cuadrado controlla un cross di Rabiot prolungato, e di destro trafigge Perin per l'1 - 0 . Juventus -: Lukaku, ...AI microfoni di Mediaset l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato la gara di Coppa Italia tra Juventus edfinita in pareggio per 1 ad 1., Allegri: "Sapevamo delle difficoltà" ., Allegri: "Dobbiamo accettare il pari" ., Allegri: "Vlahovic e Di Maria Scelta tecnica" ., Allegri: "...Le partite tra Juventus enon sono mai banali e i dieci minuti a cavallo del triplice fischio lo ribadiscono a tutto il mondo del calcio. Quello che resta, più delle tre espulsioni e delle polemiche, è però l'1 - 1 della ...

Il bivio di Inzaghi, una sola settimana per tenersi l'Inter di Giulio Cardone e Franco Vanni Simone Inzaghi, 46 anni (afp) La sfida alla Juve nella semifinale di andata di Coppa… Leggi ...Il pareggio per 1-1 strappato dall'Inter di Inzaghi contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia di martedì 4 aprile ha messo nuovamente in mostra vecchi pregi e vecchi difetti della ...