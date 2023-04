Juve, è già finita la sua avventura a Torino: resta in Serie A (Di mercoledì 5 aprile 2023) La stagione calcistica volge al termine con le squadre che stanno provando a raggiungere i propri obiettivi. Nel frattempo i club sono già al lavoro per chiudere gli affari per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 5 aprile 2023) La stagione calcistica volge al termine con le squadre che stanno provando a raggiungere i propri obiettivi. Nel frattempo i club sono già al lavoro per chiudere gli affari per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ecco perché Lukaku ha esultato così: lo aveva già fatto con il gol contro la Svezia... #JuveInter - RomeoMJ : La Juve non fa troppe parole. Sono sicuro che siano già in fase di identificazione le persone responsabili dei cori… - ZZiliani : Tenderà la mano per modo di dire. L'#UEFA ha già punito i 9 club pentiti (con #Inter e #Milan) e punirà ora sicuram… - JacksonDuper : @ciropellegrino @Inter Ah questo è il crerino che diceva che la Juve non aveva fatto commenti, quando già aveva ann… - Godsent072011 : RT @Pistogolblasta2: A breve sui giornali '#Lukaku sfotteva i tifosi #Juve già dalla partita contro la #Svezia'. #JuveInter #CoppaItalia #… -

Offerta choc da 68 milioni: batticuore Juventus Offerta lampo di 68 milioni di euro dalla Premier League: la Juventus rischia la beffa per l'attaccante Il calciomercato degli attaccanti inizia già a infiammarsi quando mancano ancora tre mesi all'inizio della sessione estiva e sicuramente la Juventus c'è dentro. Doveva giocare nella Juve, è diventato l'acerrimo nemico della Signora: le sliding doors di Lukaku ... saltò per volontà di terzi: lui e il club bianconero erano pronti a firmare e dare inizio al matrimonio, già sfumato cinque anni prima. L'attaccante belga è stato il protagonista dell'ultimo Juve - ... Calciomercato Juventus, il Liverpool si tira fuori: salta l'affare Il Liverpool si tira fuori dalla corsa per il centrocampista: si spiana la strada per la Juventus La Juventus è già proiettata in ottica calciomercato estivo e vuole giocare d'anticipo per farsi trovare pronta in vista della prossima sessione. Offerta lampo di 68 milioni di euro dalla Premier League: la Juventus rischia la beffa per l'attaccante Il calciomercato degli attaccanti iniziaa infiammarsi quando mancano ancora tre mesi all'inizio della sessione estiva e sicuramente la Juventus c'è dentro.... saltò per volontà di terzi: lui e il club bianconero erano pronti a firmare e dare inizio al matrimonio,sfumato cinque anni prima. L'attaccante belga è stato il protagonista dell'ultimo- ...Il Liverpool si tira fuori dalla corsa per il centrocampista: si spiana la strada per la Juventus La Juventus èproiettata in ottica calciomercato estivo e vuole giocare d'anticipo per farsi trovare pronta in vista della prossima sessione. Ritorno di fiamma Rabiot, scintille Cuadrado: la Juve è già al bivio CalcioMercato.it