Juve | dopo nove vittorie consecutive un pareggio ci può stare di Attilio Runello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Juve 1 Inter 0. 93esimo minuto. Uno stadio contro. La freddezza. La possibilità di riscattarti dopo un bruttissimo… - CorSport : TRE ROSSI E DUE GOL. JUVE-INTER SI DECIDERÀ AL RITORNO Bianconeri in vantaggio con Cuadrado, risponde Lukaku dal d… - fanpage : Finale rovente allo Stadium. I calciatori di Juventus e Inter hanno dato vita a un’accesa rissa. Espulsi Handanovic… - MatteoGufi3 : RT @FabRavezzani: <Li identifichiamo e li cacciamo come abbiamo sempre fatto da quando esiste questo stadio>. È la reazione ufficiale della… - massimo_macs : -Insulti razzisti prima del rigore e dopo -Giocatori juve che provocano la gazzarra dopo il rigore perché considera… -

TORINO - Mattia Perin ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'acceso finale dell'andata di Semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.il rigore del pareggio finale (1 - 1) trasformato al 93' Lukaku (già vista con la maglia della Nazionale) sotto la curva bianconera dando, poi, vita ad un parapiglia che lo ha portato all'...Lo ha dichiarato Danilo a Sport Mediaset sull'la . Il difensore bianconero ha aggiunto, sulla : " Parliamo di- Inter, semifinale di Coppa Italia. Non è una partita normale quindi gli ...Sullo stesso argomento Coppa Italia Il periodo surreale della Juventus Dunque la Juventus proverà a far valere la legge del "non c'è il due senza il tre"non esserci riuscita con l' Inter , ...

Inzaghi: "Romelu è stato frainteso, spero gli tolgano l'ammonizione" La Gazzetta dello Sport

La Juventus non è morta, state tranquilli, se ha superato il 2006 supererà anche questa situazione, come è riuscita a risalire la classifica dopo una… Leggi ...Il finale della gara d'andata tra Juventus e Inter si è trasformata in un vero e proprio Far West. Dopo il pareggio siglato da Lukaku ecco che parte il parapiglia alimentato poi da Handanovic e ...