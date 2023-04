Juve-Chiesa | tra paure e stop | al top soltanto nella prossima stagione

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il rientro dall’infortunio per Federiconon è stato semplice, trae nuovil’esterno non ha trovato la continuità Il rientro dall’infortunio per Federiconon è stato semplice, trae nuovil’esterno non ha trovato la continuità. Lavolge al termine ormai e mancano un mese e mezzo per concludere tutto. «Al top lo vedremo l’anno prossimo» dice Allegri in conferenza che dunque fa capire le condizioni diin questo momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Chiesa e la sua condizione ?? - P3droFavale : @polpettaz ed io dal 1997 alla fine di ogni Inter-Juve Juve - Inter come Chiesa e Barella. ?????? - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Allegri: 'Peccato per il gol subito, ma il risultato è giusto. Chiesa? L'anno prossimo sarà più tranquillo' #JuveInter ht… - sa_ambro : RT @JuventusUn: Sentite #Allegri: “Voglio dire una cosa ai tifosi della #Juve che ci fischiano!” LE PAROLE ?? - pucciogoal87 : @pisto_gol Doveva easere espulso un quarto d'ora prima per il fallo pericolosissimo su Gatti... Chiesa espulso a Cr… -

Cosa pensi dei 15 punti di penalizzazione alla"Non mi interessa. Il calcio dovrebbe essere ... Non entro in: non tutti i preti sono degni ministri del Signore; non vado ai funerali: in ......e Inter hanno proseguito pensando alla partita di ritorno, speculazione bottegaia non degna ... idem come sopra per Vlahovic e Dzeko, raramente serviti nel giusto, l'ingresso di, per Di ..., Allegri: "Vlahovic e Di Maria Scelta tecnica". Prosegue poi parlando di Vlahovic e Di Maria: ... Una volta che è entrato, con caratteristiche diverse siamo passati meno in mezzo al campo e ...

Juve, contro l'Inter si rivedrà Chiesa: condizioni e utilizzo, così la vede Allegri Calciomercato.com

Solo se avessimo vinto 4-0, ma un Juve-Inter 4-0… C’è il dispiacere per non aver vinto, ma è stata una partita equilibrata”. ANCORA CHIESA – “È tornato dopo 10 mesi, per me questa è la normalità per ...Conferenza stampa Inzaghi post Juve inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il match di Coppa Italia COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE – «Ci saranno le immagini, speriamo che si possa togliere ...