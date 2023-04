Juve | addio Vlahovic? Colpo di scena | dall’Inghilterra arriva la rivelazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarNelant : Addio a Bobi Gori, giocò nella Juve negli anni 70?? #juventus - _ilboris : @smgii1908 Avrà scoperto che con l'addio di ziliani la juve passa dall'essere indagata ad essere indagata? - EuropaCalcio : #Lazio , #MilinkovicSavic verso l’addio: si muovono #Juve e #Arsenal #europacalcio - cmdotcom : Addio Bobo #Gori, la 'spalla' di Riva lanciata da Herrera che trionfò con #Cagliari, #Inter e #Juve… - juveobsessed : Questo social invivibile perché si parlerà della stessa cosa in loop per i prossimi giorni quindi ci risentiamo per… -

Aleksander Ceferin guiderà la Uefa per altri 4 anni . Candidato unico al 47° Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, ...È morto Sergio 'Bobo' Gori, stella del calcio. Vinse quattro scudetti con Inter, Cagliari eIl mondo del calcio piange oggi, 5 aprile, Sergio Gori, detto Bobo , scomparso a 77 anni alla ...Un,...Destino ormai deciso elampo. Nel futuro del bomber, adesso, potrebbe esserci già una squadra precisa. Dusan Vlahovic sempre più vicino all'dalla Juventus. Nel futuro del bomber potrebbe già esserci una squadra in particolare. Si tratta della realtà sportiva che lo segue da più tempo: l'Arsenal di Arteta.

Addio a Sergio "Bobo" Gori, vinse uno scudetto con la Juve Cronaca Qui

Rinnovo Spinazzola in bilico, può salutare: la Juventus ci pensa Al momento la questione contrattuale di Leonardo Spinazzola con la Roma è abbastanza complicata, visto che ad oggi non sembra esserci ...Chiesa-Juve, sarà addio Arriva l’offerta irrinunciabile ai bianconeri – Foto: Ansa (CalciomercatoWeb.it) Dopo una prima fase di stagione con pochissime luci e tante, troppe ombre, culminata con la ...