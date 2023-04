Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Juve a fior di pelle: quando a Cuadrado saltano i nervi (con l'Inter e non solo) - fior_pa : @Alessio_Ram Aggiungerei anche: cacciati dallo stadio come la Juve fa ed ha sempre fatto - a_fior : RT @_vinz9: Non tifo Juve, non tifo Inter e non me ne frega nulla della partita. Ma se una curva ti ulula e ti canta cori razzisti, tu hai… - a_fior : @MarcoCentoni1 @marifcinter Prendere esempio dalla Juve? Ahahah - a_fior : @StopardiOO @pisto_gol E in casa della juve -

... e quella dello Stadium potrebbe essere la sua ultima partita in Coppa Italia, considerato che è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare lae il calcio italiano a fine stagione. L'esterno è ...I nervi stanno adi pelle, chiaramente (l'ha detto anche Perin ieri sera dopo la partita) epperò perdere il controllo finisce solo per complicare ulteriormente le cose. Espulsioni, assenze. ...E assenti le due superstar Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che in base al materiale raccolto dalla procura avrebbero le carte in regola per rivendicare dalladi milioni di arretrati. ...

Juve a fior di pelle: quando a Cuadrado saltano i nervi (con l'Inter e non solo) La Gazzetta dello Sport

Prima contro Lukaku, poi contro Handanovic. Il finale di Juve-Inter ruota attorno al nervosismo di Cuadrado, prima ammonito (già diffidato) e poi espulso direttamente a gara terminata dall’arbitro ...Tra Coppa Italia, Europa League e tribunali si decide tutto a fine mese, ora serve solidità mentale per non buttare via la stagione ...