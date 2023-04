Judo, l’Italia è diventata competitiva per le medaglie a Mondiali e Olimpiadi anche nella prova a squadre! (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prosegue il trend positivo della Nazionale italiana di Judo, sempre più competitiva nel circuito maggiore grazie ad un bel mix tra campioni affermati e giovani talenti che sognano in grande in vista dei prossimi grandi eventi con in palio le medaglie. Odette Giuffrida, Alice Bellandi, Manuel Lombardo e Christian Parlati rappresentano ormai delle certezze per il movimento azzurro, ma alle loro spalle c’è una ampia rosa di atleti in grado di salire sul podio nel World Tour tra Grand Prix e Grand Slam. Dopo oltre nove mesi dall’inizio del periodo di qualificazione olimpica, il Bel Paese avrebbe a disposizione virtualmente ad oggi la bellezza di 13 quote individuali su 14 (l’unica che manca all’appello è quella dei pesi massimi maschili), a testimonianza di un grande passo avanti rispetto al passato in termini di qualità e profondità di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Prosegue il trend positivo della Nazionale italiana di, sempre piùnel circuito maggiore grazie ad un bel mix tra campioni affermati e giovani talenti che sognano in grande in vista dei prossimi grandi eventi con in palio le. Odette Giuffrida, Alice Bellandi, Manuel Lombardo e Christian Parlati rappresentano ormai delle certezze per il movimento azzurro, ma alle loro spalle c’è una ampia rosa di atleti in grado di salire sul podio nel World Tour tra Grand Prix e Grand Slam. Dopo oltre nove mesi dall’inizio del periodo di qualificazione olimpica, il Bel Paese avrebbe a disposizione virtualmente ad oggi la bellezza di 13 quote individuali su 14 (l’unica che manca all’appello è quella dei pesi massimi maschili), a testimonianza di un grande passo avanti rispetto al passato in termini di qualità e profondità di ...

