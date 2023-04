Juan Merchan, l’icona liberal con simpatie dem che ri-giudicherà Trump dopo essersi dedicato a Bannon (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha una figlia, Loren Merchan, che ha lavorato come direttrice digitale per la campagna presidenziale 2020 di Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti di fede democratica che rappresenta l’ala più radical della sinistra statunitense, ma Juan Manuel Merchan, il giudice di origini colombiane che dovrà decidere nel processo imbastito contro Trump per i 130.000 dollari consegnati alla pornostar Stormy Daniels ha una vera e propria fissazione per il tycoon e per la sua politica di stampo repubblicano condensata nell’acronimo Maga, contrazione del celebre slogan Make America Greta Again. Nel 2006 il sindaco di New York, Michael Bloomberg, democratico, ha nominato Juan Manuel Merchan al Bronx Family Court. Non è la prima volta che Trump incontra nel suo cammino ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha una figlia, Loren, che ha lavorato come direttrice digitale per la campagna presidenziale 2020 di Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti di fede democratica che rappresenta l’ala più radical della sinistra statunitense, maManuel, il giudice di origini colombiane che dovrà decidere nel processo imbastito controper i 130.000 dollari consegnati alla pornostar Stormy Daniels ha una vera e propria fissazione per il tycoon e per la sua politica di stampo repubblicano condensata nell’acronimo Maga, contrazione del celebre slogan Make America Greta Again. Nel 2006 il sindaco di New York, Michael Bloomberg, democratico, ha nominatoManuelal Bronx Family Court. Non è la prima volta cheincontra nel suo cammino ...

