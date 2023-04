Jonathan Rea, ridimensionamento con Kawasaki: “È la realtà” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per un sei volte campione del mondo non è semplice vivere stagioni da comprimario. Sono due anni che Jonathan Rea ha abdicato dal trono della Superbike e in questa terza stagione la situazione sembra non essere migliorata: il motociclista di Kawasaki è apparso in difficoltà (come tutti) al cospetto dello strapotere messo in pista dalla Ducati che tra le sue fila annovera il campione del mondo Alvaro Bautista. La leggenda della SBK ha capito, già dalle prime battute, che sarà un Mondiale 2023 votato ancora una volta al ridimensionamento della sua Ninja. Le parole di Jonathan Rea: “Vincere? Difficile, Ducati ha fatto un lavoro eccezionale…” (Credit foto – pagina Facebook Jonathan Rea)“Abbiamo provato a ridurre il carico sulla gomma anteriore – ha detto a Speedweek – e ha funzionato. La moto accetta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Per un sei volte campione del mondo non è semplice vivere stagioni da comprimario. Sono due anni cheRea ha abdicato dal trono della Superbike e in questa terza stagione la situazione sembra non essere migliorata: il motociclista diè apparso in difficoltà (come tutti) al cospetto dello strapotere messo in pista dalla Ducati che tra le sue fila annovera il campione del mondo Alvaro Bautista. La leggenda della SBK ha capito, già dalle prime battute, che sarà un Mondiale 2023 votato ancora una volta aldella sua Ninja. Le parole diRea: “Vincere? Difficile, Ducati ha fatto un lavoro eccezionale…” (Credit foto – pagina FacebookRea)“Abbiamo provato a ridurre il carico sulla gomma anteriore – ha detto a Speedweek – e ha funzionato. La moto accetta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : JONATHAN REA abbastanza contento dei test ad Aragon e Catalunya, ma non si aspetta miracoli nelle prossime gare. Vi… - TeoBellan : La classifica finale del test #Superbike a Montmelò. Alvaro Bautista a un passo dal record. Dietro al pilota Ducati… - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan Rea chiede uno sforzo maggiore a Kawasaki: pensa che Ducati e Yamaha siano dei modelli ai qual… - MFredarico97ita : RT @Kawasaki_Italia: Ultimi test per la Superbike in vista dell'esordio del mondiale 2023 questo weekend nella bellissima cornice di Philli… -