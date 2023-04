Joaquín Cortés ricoverato d’urgenza: è svenuto mentre giocava con i figli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Paura per Joaquín Cortés. Il noto ballerino spagnolo è stato ricoverato d’urgenza a Madrid dopo essere aver perso conoscenza mente giocava con i suoi due figli. A raccontarlo è lui stesso su Instagram mostrandosi in un letto d’ospedale: “Ho iniziato a sentirmi male alcune settimane fa, con tosse, spossatezza, mal di testa. Giorni fa stavo portando mio figlio Romeo a scuola quando ho iniziato a tossire e sono rimasto stordito mentre guidavo, mi sono spaventato ma mi è passato”. Joaquín Cortés (Foto Instagram)“Ho dovuto chiedere a mia moglie di prendere il volante perché non vedevo più nulla” “L’altro giorno sono arrivato a Madrid dalla conferenza stampa di San Sebastián e tornando dall’aeroporto a ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 aprile 2023) Paura per. Il noto ballerino spagnolo è statoa Madrid dopo essere aver perso conoscenza mentecon i suoi due. A raccontarlo è lui stesso su Instagram mostrandosi in un letto d’ospedale: “Ho iniziato a sentirmi male alcune settimane fa, con tosse, spossatezza, mal di testa. Giorni fa stavo portando mioo Romeo a scuola quando ho iniziato a tossire e sono rimasto storditoguidavo, mi sono spaventato ma mi è passato”.(Foto Instagram)“Ho dovuto chiedere a mia moglie di prendere il volante perché non vedevo più nulla” “L’altro giorno sono arrivato a Madrid dalla conferenza stampa di San Sebastián e tornando dall’aeroporto a ...

