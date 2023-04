J&J offre 8,9 mld di dollari per chiudere cause legali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson ha proposto un accordo da 8,9 miliardi di dollari per chiudere le cause che accusano i suoi prodotti a base di talco di aver causato il cancro. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson ha proposto un accordo da 8,9 miliardi diperleche accusano i suoi prodotti a base di talco di aver causato il cancro. ...

