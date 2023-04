Jeep Wrangler 2024 | pronta a tutto

(Di mercoledì 5 aprile 2023), la versione per il mercato americano è stata presentata al A alone di New Yor k. Quella per l'Europa e per l'Italia sarà disponibile a fine anno. Offre una combinazione ...

2024 , la versione per il mercato americano è stata presentata al A alone di New Yor k. Quella per l'Europa e per l'Italia sarà disponibile a fine anno. Offre una combinazione ...2024 è stata svelata oggi al New York International Auto. L'iconico modello dipresenta un design esterno evolutivo, tipico del SUV per eccellenza, e interni ridisegnati che ...E tra le creature che sembrano pronte a sconfinare nel terreno del 'no sense' che anche questo 'mostro' a quattro ruote nato dalla fusione di due. Una lunghissima griglia anteriore ...

Jeep Wrangler, restyling di sostanza per rispondere alla Bronco Motor1 Italia

Jeep Wrangler 2024 è stata svelata oggi al Salone dell’auto di New York. Il modello ha ricevuto un buon aggiornamento tecnologico. Inoltre, due nuove versioni si uniranno ai ranghi, inclusa una ...Arrivano uno schermo da 12,3” e nuovi dettagli esterni Il recente arrivo della Ford Bronco (prevista anche in Europa per fine 2023 in tiratura limitata) rappresenta una seria minaccia per la Jeep ...