Jacobelli: «Juventus-Inter, finale indecente. Confronto rovinato» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Xavier Jacobelli ha parlato del finale di Juventus-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, (e non solo). finale – Queste le parole da parte di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come giudico il finale di partita di Juventus-Inter? È stato un finale indecente, non c’è nessun tipo di giustificazione né da una parte né dall’altra. Una rissa che non sta né in cielo né in terra in una partita dove non ci sono state le avvisaglie di una tensione del genere. Un finale del genere ha rovinato un Confronto di questo livello, un conto è la rivalità sportiva un conto è lo spettacolo al quale siamo stati costretti ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Xavierha parlato deldi, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, (e non solo).– Queste le parole da parte di Xaviernel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come giudico ildi partita di? È stato un, non c’è nessun tipo di giustificazione né da una parte né dall’altra. Una rissa che non sta né in cielo né in terra in una partita dove non ci sono state le avvisaglie di una tensione del genere. Undel genere haundi questo livello, un conto è la rivalità sportiva un conto è lo spettacolo al quale siamo stati costretti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Jacobelli: «Juventus-Inter, finale indecente. Confronto rovinato» - - TMW_radio : #Editoriale ???Xavier Jacobelli: “Finale indecente ieri tra Juventus ed Inter, non esistono scuse per l’atteggiam… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: In attesa di #RomaSampdoria e #NapoliMilan, vincono #Atalanta, #Juventus e #Lazio, mentre cade l'#Inter per la decima v… - tutticonvocati : In attesa di #RomaSampdoria e #NapoliMilan, vincono #Atalanta, #Juventus e #Lazio, mentre cade l'#Inter per la deci… - Pall_Gonfiato : #Juventus, senti #Jacobelli sul #Calciomercato e #DiMaria -