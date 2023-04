Jacobelli: «Juventus-Inter da sospendere. Cori infami per Lukaku» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Xavier Jacobelli polemizza su ciò che è accaduto durante Juventus-Inter ai danni di Romelu Lukaku. Il giornalista non vuole più vedere questi episodi e lo ribadisce su Sportitalia. POLEMICHE – Xavier Jacobelli non accetta gli episodi di Juventus-Inter: «C’è stata un’indecente rissa ieri dopo Juventus-Inter, ma i protagonisti delle cronache, i dirigenti e i calciatori devono darsi una calmata. C’è stato un danno d’immagine molto pesante per il calcio italiano. L’arbitro è il terminale di una linea politica data dalla Lega Serie A. Il giorno dopo un episodio del genere si aprono dibattiti sul razzismo, ma il problema esiste. È indegno che nel 2023 la gente vada allo stadio per insultare altre persone di un colore diverso. È evidente che ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Xavierpolemizza su ciò che è accaduto duranteai danni di Romelu. Il giornalista non vuole più vedere questi episodi e lo ribadisce su Sportitalia. POLEMICHE – Xaviernon accetta gli episodi di: «C’è stata un’indecente rissa ieri dopo, ma i protagonisti delle cronache, i dirigenti e i calciatori devono darsi una calmata. C’è stato un danno d’immagine molto pesante per il calcio italiano. L’arbitro è il terminale di una linea politica data dalla Lega Serie A. Il giorno dopo un episodio del genere si aprono dibattiti sul razzismo, ma il problema esiste. È indegno che nel 2023 la gente vada allo stadio per insultare altre persone di un colore diverso. È evidente che ...

