Italia-Spagna, Meloni e Sanchez mettono da parte le differenze: «Su immigrazione e governance economica l'Europa cambi passo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il primo ministro spagnolo è a Roma per un vertice bilaterale con Giorgia Meloni. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio e Pedro Sanchez tengono una conferenza stampa per illustrare gli argomenti affrontati nell'incontro a porte chiuse. Esordisce la padrona di casa, sostenendo che in «questa fase delicata» c'è un'importante sintonia tra Italia e Spagna. Ma l'Unione europea deve dare «risposte efficaci e immediate», aggiunge, alla sfida sull'immigrazione. «l'Europa guarda con molta più attenzione ai confini esterni, conveniamo che nel prossimo Consiglio di giugno ci sia un nuovo passo avanti». In particolare, Meloni fa riferimento agli «stanziamenti da destinare ai Paesi del Nord Africa». Senza citare l'acronimo del Pnrr, la ...

