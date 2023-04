Italia-Spagna, bilaterale Meloni-Sanchez: "Sintonia su molte materie" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Si è svolto a Palazzo Chigi il bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. Il presidente spagnolo è stato accolto dalla premier e dal picchetto d'onore, che ha eseguito gli inni nazionali di Spagna e Italia. "molte sono le materie sulle quali Italia e Spagna si trovano ad affrontare lo stesso punto di vista, molte sono le convergenze che in questi mesi all'interno del Consiglio europeo abbiamo spesso trovato su diverse materie. Particolarmente importante questo rapporto diventa nel momento in cui la Spagna si prepara ad assumere la presidenza di turno del Consiglio europeo e credo fosse particolarmente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Si è svolto a Palazzo Chigi iltra la premier Giorgiae il presidente del governo spagnolo Pedro. Il presidente spagnolo è stato accolto dalla premier e dal picchetto d'onore, che ha eseguito gli inni nazionali di. "sono lesulle qualisi trovano ad affrontare lo stesso punto di vista,sono le convergenze che in questi mesi all'interno del Consiglio europeo abbiamo spesso trovato su diverse. Particolarmente importante questo rapporto diventa nel momento in cui lasi prepara ad assumere la presidenza di turno del Consiglio europeo e credo fosse particolarmente ...

