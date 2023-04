Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessan70731327 : RT @istat_it: Vendite al dettaglio: a febbraio -0,1% in valore e -0,9% in volume su gennaio; +5,8% in valore e -3,5% in volume su febbraio… - istat_it : Vendite al dettaglio: a febbraio -0,1% in valore e -0,9% in volume su gennaio; +5,8% in valore e -3,5% in volume su… - Dave_pimpere : @RastaRegola @CarlottaTab @dani_va_ @elpepito_78 @Volpina67046713 @largociospe @FioriFlavio @niky40786498… - VincenzoDonvito : RT @ADUC1: ADUC - Notizia - ITALIA - Vendite al dettaglio in calo a febbraio. Istat: - ADUC1 : ADUC - Notizia - ITALIA - Vendite al dettaglio in calo a febbraio. Istat: -

A febbraio 2023, rispetto al mese precedente, leal dettaglio risultano in diminuzione sia in valore sia in volume. Lo indica l'diffondendo i dati sul commercio al dettaglio: in particolare, si stima un - 0,1% in valore e - 0,9% in ...A febbraio, rispetto al mese precedente, leal dettaglio risultano in diminuzione sia in valore sia in volume ( - 0,1% in valore e - 0,9% in volume). Lo rileva l'sottolineando che a livello merceologico, il calo congiunturale di ...Nel trimestre dicembre 2022 - febbraio 2023, in termini congiunturali, rileva l', leal dettaglio crescono in valore (+1,4%) e calano in volume ( - 0,6%). Ledei beni alimentari sono in aumento in valore (+2%) e diminuiscono in volume ( - 0,4%) cosi' come ...

Istat, vendite a febbraio -0,1% in valore e -0,9% in volume - Economia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 APR - A febbraio 2023, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio risultano in diminuzione sia in valore sia in volume. Lo indica l'Istat diffondendo i dati sul commercio ...avverte l’Istat. E l’impatto si è visto già nei primi mesi del 2023: a febbraio, dopo il calo anno su anno di gennaio, si stima un primo calo anche congiunturale per le vendite al dettaglio: -0,1% in ...