Istat | in forte calo potere d' acquisto delle famiglie - 3 | 7%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In forte calo il potere d'acquisto delle famiglie, -3,7%. Lo rileva l'Istat nei dati relativi al quarto trimestre.… - SkyTG24 : #Istat, in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie: -3,7% - tatancawar : RT @erretti42: Istat: forte calo del potere d'acquisto mentre sale la quota di profitto delle aziende. E a febbraio scendono i consumi alim… - sempregilda : RT @erretti42: Istat: forte calo del potere d'acquisto mentre sale la quota di profitto delle aziende. E a febbraio scendono i consumi alim… - chissenefruga : RT @BimbePeppe: Il calo del potere di acquisto delle famiglie scende del 3,7%. Colpa di Letta, Conte I, Conte II, Gentiloni, Draghi Renzi.… -

- La tenuta dei consumi è legata solo alcalo del risparmio. Peggiora rapporto deficit - pil nel quarto trimestre'La crescita del reddito disponibile delle famiglie (+0,8%), accompagnata da una crescita dei prezzi al consumo particolarmentenello stesso trimestre - osserva l'- ha comportato una ......8%), accompagnata da una crescita dei prezzi al consumo particolarmentenello stesso ... Così l'commentando i dati trimestrali sul reddito e il risparmio delle famiglie del quarto trimestre ...

Istat, in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie -3,7% Agenzia ANSA

Nelle settimane successive alla diffusione del comunicato stampa ‘Pil e indebitamento AP: 2020-2022’, avvenuta il 1° marzo 2023, è stato completato l’aggiornamento del Conto delle… Leggi ..."Presidente Trump, lei è in arresto". A New York il giorno più lungo. Lui in tribunale, i suoi fuori a protestare "Presidente Trump, lei è in arresto". A New York il giorno più lungo. Lui in tribunale ...