Istat: in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie ( - 3,7%) | Diminuisce la pressione fiscale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Leggi Anche Inflazione, Istat: 'Rientro più lungo del previsto' Il potere di acquisto delle famiglie Nel dettaglio, sottolinea l'Istat, Il reddito delle famiglie è aumentato dello 0,8% rispetto al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 aprile 2023) Leggi Anche Inflazione,: 'Rientro più lungo del previsto' IldiNel dettaglio, sottolinea l', Il redditoè aumentato dello 0,8% rispetto al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In forte calo il potere d'acquisto delle famiglie, -3,7%. Lo rileva l'Istat nei dati relativi al quarto trimestre.… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Istat: in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie (-3,7%) | Cala la pressione fiscale #istat #5aprile #pil htt… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: In forte calo il potere d'acquisto delle famiglie, -3,7%. Lo rileva l'Istat nei dati relativi al quarto trimestre. Peggio… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Istat: in forte calo il potere d'acquisto delle famiglie -3,7%: La tenuta dei consumi è legata solo al forte calo del ris… - Ecate31 : RT @Agenzia_Ansa: In forte calo il potere d'acquisto delle famiglie, -3,7%. Lo rileva l'Istat nei dati relativi al quarto trimestre. Peggio… -