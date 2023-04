Israele, record di detenuti senza processo: 971 in arresto amministrativo, quasi tutti arabi. “È il dato più alto dal 1994” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 2023 del nuovo governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu è iniziato al ritmo di un palestinese ucciso al giorno. Ma questo non è l’unico record negativo fatto registrare dall’esecutivo ultranazionalista d’Israele: secondo quanto riporta il giornale Haaretz, nelle carceri dello Stato ebraico sono reclusi 971 detenuti sottoposti ad arresto amministrativo. In poche parole, persone, quasi tutte arabe, che si trovano in prigione senza essere state ancora sottoposte a processo. Una cifra record per gli ultimi 20 anni, si legge sul media. L’intensificarsi della repressione e delle violenze commesse dalle forze di sicurezza di Tel Aviv nei confronti della popolazione palestinese ha aumentato le presenze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 2023 del nuovo governo di estrema destra guida Benjamin Netanyahu è iniziato al ritmo di un palestinese ucciso al giorno. Ma questo non è l’uniconegativo fatto registrare dall’esecutivo ultranazionalista d’: secondo quanto riporta il giornale Haaretz, nelle carceri dello Stato ebraico sono reclusi 971sottoposti ad. In poche parole, persone,tutte arabe, che si trovano in prigioneessere state ancora sottoposte a. Una cifraper gli ultimi 20 anni, si legge sul media. L’intensificarsi della repressione e delle violenze commesse dalle forze di sicurezza di Tel Aviv nei confronti della popolazione palestinese ha aumentato le presenze ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoDeF92936 : RT @ilfoglio_it: Nonostante attentati e proteste, Israele cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Ba… - GuadagnoRaffae2 : RT @ilfoglio_it: Nonostante attentati e proteste, Israele cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Ba… - Kalmha : RT @ilfoglio_it: Nonostante attentati e proteste, Israele cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Ba… - falconiofr : RT @ilfoglio_it: Nonostante attentati e proteste, Israele cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Ba… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Nonostante attentati e proteste, Israele cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Ba… -