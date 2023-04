Israele | polizia irrompe nella moschea di al-Aqsa | manganellate e lacrimogeni contro i fedeli Arrestate 350 persone | anche donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha dichiarato di avere fatto irruzione all’alba per rimuovere “agitatori” che avevano fuochi d’artificio, bastoni e pietre. Ma all’ingresso delle forze dell’ordinedi Al-a Gerusalemme sono scoppiati scontri e reazioni in tutta la galassia palestinese, e da Gaza sono partiti razzi diretti verso il territorio israeliano, in particolare in direzione di Sderot cittadina vicino la Striscia, dove erano risuonate le sirene di allarme. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, estremista di ultra destra noto per le sue posizioni anti-palestinesi, ha risposto che “il governo di cui faccio parte deve rispondere con forza al lancio di razzi da Gaza, i razzi di Hamas richiedono una risposta che vada oltre il bombardamento di dune e postazioni non presidiate. È ora di far abbassare la testa a Gaza“. ...