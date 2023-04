Isola dei Famosi, storia al capolinea tra un’ex naufraga e il fidanzato? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Isola dei Famosi, sarebbe naufragata la storia d’amore tra un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e il suo fidanzato Si è molto parlato della loro storia d’amore, soprattutto per la differenza d’età. Adesso, il settimanale Chi, riporta l’indiscrezione secondo cui sarebbe naufragata la relazione tra l’ex naufraga Vera Gemma e il fidanzato Jedà. Lui aveva dichiarato di essersi innamorato di lei per la sua forza e il suo coraggio. La loro storia era decollata nel 2020 e si è molto parlato della relazione quando vera si trovava tra i protagonisti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. I due si erano conosciuti grazie ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)dei, sarebbeta lad’amore trade L’deie il suoSi è molto parlato della lorod’amore, soprattutto per la differenza d’età. Adesso, il settimanale Chi, riporta l’indiscrezione secondo cui sarebbeta la relazione tra l’exVera Gemma e ilJedà. Lui aveva dichiarato di essersi innamorato di lei per la sua forza e il suo coraggio. La loroera decollata nel 2020 e si è molto parlato della relazione quando vera si trovava tra i protagonisti della 15esima edizione de L’dei. I due si erano conosciuti grazie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - enpaonlus : Riconoscimento del Sindaco di Carini al lavoro di contrasto al randagismo dei volontari ENPA ?@lazampa? ?… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - 361_magazine : Sarebbe naufragata la storia d’amore tra un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi e il suo fidanzato - singandsmileu : RT @VisitSicilyOP: La Cattedrale di #Palermo è l’esempio perfetto del mix di culture, storie e stili che abitano la nostra isola in modo as… -