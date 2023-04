Isola dei Famosi | Fiore Argento | figlia del regista e sorella di Asia | è la prima naufraga ufficiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - enpaonlus : Riconoscimento del Sindaco di Carini al lavoro di contrasto al randagismo dei volontari ENPA ?@lazampa? ?… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - EnfantProdige : RT @Gia_Uss90: Cecchi Power è alla sua terza #isola (2007 e 2012) dopo un #Gfvip (2018), ne è passata di acqua sotto i ponti da quando deni… - Gia_Uss90 : Cecchi Power è alla sua terza #isola (2007 e 2012) dopo un #Gfvip (2018), ne è passata di acqua sotto i ponti da qu… -

In un'intervista per un podcast del Times , unotre autori dell'articolo ha inavvertitamente ... Lo yacht avrebbe navigato nei pressi dell'danese di Bornholm, vicina al luogo del sabotaggio ...Chiuso il Grande Fratello Vip dal peggior Auditel di sempre dopo quasi 200 giorni di diretta, Canale 5 riapre le porte di un altro reality, L'Famosi , con Ilary Blasi riconfermata conduttrice e Alvin riconfermato inviato, come ufficializzato oggi dall'account social del programma. Prima naufraga 'ufficiale', Fiore Argento , 53enne ...La produzione dell'Famosi ha svelato sui social network il nome del primo concorrente ufficiale del cast 2.23. Anzi, della prima concorrente. Come anticipato ormai da settimane da gossip e indiscrezioni, ...

"Isola dei Famosi", Alvin confermato come inviato TGCOM

ROMA – Tutto pronto per l’edizione 2023 dell‘Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 partirà il 17 aprile e andrà in onda ogni lunedì per 10 puntate sulla rete ammiraglia di Mediaset… Leggi ...fossero troppo per dei comuni mortali che al massimo lasciano sull’isola i soldi del traghetto e quelli di un caffè e una “biretta” al Secco… Ma il problema ovviamente non è l’in-prenditore (quei ...