Isola dei Famosi, Fiore Argento, figlia del regista Dario e sorella di Asia, è la prima naufraga ufficiale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Fiore Argento è la prima naufraga ufficiale della 17esima edizione dell'Isola dei Famosi che tornerà in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile prossimo. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 5 aprile 2023)è ladella 17esima edizione dell'deiche tornerà inserata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile prossimo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast completo dell'#Isola dei Famosi 2023. [TvBlog] - enpaonlus : Riconoscimento del Sindaco di Carini al lavoro di contrasto al randagismo dei volontari ENPA ?@lazampa? ?… - vivailtrashhh : Purtroppo per il Tavassone il Grande fratello non è come l’isola dei famosi. Qui tutto viene riprese 24/24h… I gio… - ValentinaGorga_ : @nyaalienn Forse ne hai bisogno te quando la tua beniamina sparirà dalla scena ah tra pochissimo inizia l'isola dei… - Nicola6140 : Tra altro Cecchi Paone è alla sua terza isola dei famosi, presto l’Honduras gli conferirà una cittadinanza ad honorem?? -