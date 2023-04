Isobel svela perché ha lasciato l’Australia per Amici 22 e quale prof è il suo mito da seguire (Di mercoledì 5 aprile 2023) Isobel Kinnear, probabilmente la ballerina più talentuosa del serale di ad Amici 22 è arrivata in Italia appositamente per partecipare al talent show condotto da Maria De Filippi. Isobel non è riuscita a entrare ad Amici 22... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 5 aprile 2023)Kinnear, probabilmente la ballerina più talentuosa del serale di ad22 è arrivata in Italia appositamente per partecipare al talent show condotto da Maria De Filippi.non è riuscita a entrare ad22... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... non6comeme : RT @blogtivvu: Isobel svela perché ha lasciato l’Australia per Amici 22 e quale prof è il suo mito da seguire - blogtivvu : Isobel svela perché ha lasciato l’Australia per Amici 22 e quale prof è il suo mito da seguire - BITCHYFit : Isobel Kinnear svela come ha conosciuto Amici: “Perché sono venuta dall’Australia” - andreastoolbox : Isobel Kinnear svela come ha conosciuto Amici: “Perché sono venuta dall’Australia” #Kinnear #Isobel #svela #ha… -