Isobel Kinnear svela come ha conosciuto Amici | “Perché sono venuta dall’Australia”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 aprile 2023) A soli 18 anni lo scorso giugnosi è presentata a Roma ai casting di. La ballerina però non è stata presanon sapeva l’italiano: “Tu sei proprio un esempio di determinazione. – ha dichiarato Maria De Filippi – Seiqui ai provini la scorsa estate, eri bravissima, ma non parlavi e capivi l’italiano. Ti era stato detto di tornare in Australia e riprovarci. Hai studiato l’italiano e sei tornata“. In un momento di pausa in casettasi racconta a Maria #22 pic.twitter.com/tnMDH0OqVb —Ufficiale (@Ufficiale) April 4, 2023addi Maria. Nel daytime di ieri l’alunna di Alessandra ...