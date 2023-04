Irpinia Pride 2023 | la rapper BigMama sarà madrina dell’evento

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” mantiene le promesse fatte ed è finalmente pronta a svelare la nuova sorpresa in vista dell’. L’attesissimo evento che il 10 giugno colorerà la città di Avellino avrà infatti ben quattro personalità che, con la loro partecipazione, faranno da testimonial per celebrare l’orgoglio della comunità LGBT+ e supportare la lotta per i diritti civili. Perciò, così come Cosimo Alberti e Paolo Rondelli formeranno la coppia di padrini della manifestazione arcobaleno, anche le madrine saranno due e al nome di Ares Kent si unirà quello di. La notadi origini irpine ha accolto con grande entusiasmo la proposta, confermando immediatamente la propria volontà di sostenere la causa di “Apple Pie”, dicendosi anche ...

Avellino . Mentre cresce l'attesa per l'2023, la manifestazione arcobaleno che si svolgerà il 10 giugno ad Avellino, l'associazione 'Apple Pie: l'amore merita LGBT+' ufficializza i nomi dei personaggi pubblici e attivisti che, ...

L'associazione "Apple Pie: l'amore merita LGBT+" mantiene le promesse fatte ed è finalmente pronta a svelare la nuova sorpresa in vista dell'Irpinia Pride 2023. L'attesissimo evento che il 10 giugno colorerà la città di Avellino avrà infatti ben quattro