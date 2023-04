"L'approccio di open Innovation che abbiamo adottato come gruppo, significa prendere coscienza che per importare velocemente tecnologie e nuove soluzioni bisogna aprirsi all'ecosistema esterno, ..."L'approccio di open Innovation che abbiamo adottato come gruppo, significa prendere coscienza che per importare velocemente tecnologie e nuove soluzioni bisogna aprirsi all'ecosistema esterno, ...

Iren, premiamo chi ha le soluzioni innovative per il futuro Adnkronos

Iren investe in tutto questo risorse, tempo e denaro, e persone che hanno lavorato per un anno e che oggi portano otto idee da sviluppare, otto gruppi di colleghi che propongono soluzioni estremamente ...Ne abbiamo portati in finale otto, quattro di queste iniziative sono state premiate: nei prossimi mesi implementeremo ... Così il direttore dell’innovazione Iren, Enrico Pochettino, in occasione della ...