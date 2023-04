iPhone rari | se ne vedono pochi in giro ma valgono moltissimo

Leggi su tecnoandroid

(Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Il mondo dei collezionisti è vasto e variegato, spesso caratterizzato dalla ricerca di prodotti, unici o caratterizzati da errori di produzione o di stampa. Tra questi, glicon difetti di fabbricazione hanno un valore particolarmente alto, anche se sembrerebbero difettosi agli occhi della maggior parte delle persone.: nella lista non c’è solo Apple Un esempio significativo è un11 con il logo Apple decentrato sulla scocca posteriore. Secondo l’account Twitter Internal Archive, questo esemplare è stato venduto per la sorprendente cifra di 2.700 dollari. Ricordiamo che glicon errori di produzione raddoppiano il loro valore sul mercato dei collezionisti. Chi sarebbe disposto a pagare per un dispositivo difettoso? ...