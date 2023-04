Inzaghi: «Fraintesa esultanza di Lukaku! Espulsione ingiusta» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Simone Inzaghi dopo Juventus-Inter intervistato da Rai Radio 1 si è soffermato in particolare sull’Espulsione ingiusta di Romelu Lukaku dopo la sua esultanza, in risposta ai cori razzisti dei tifosi bianconeri. esultanza Fraintesa – Inzaghi non ci sta dopo l’Espulsione ingiusta dell’attaccante belga in Juventus-Inter: «È stato Fraintesa l’esultanza di Lukaku, lui esulta sempre così. Da quel momento è scattato tutto, l’Espulsione è ingiusta. Poi purtroppo non è stato un bel vedere (riferendosi a quanto successo dopo, ndr)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Simonedopo Juventus-Inter intervistato da Rai Radio 1 si è soffermato in particolare sull’di Romelu Lukaku dopo la sua, in risposta ai cori razzisti dei tifosi bianconeri.non ci sta dopo l’dell’attaccante belga in Juventus-Inter: «È statol’di Lukaku, lui esulta sempre così. Da quel momento è scattato tutto, l’. Poi purtroppo non è stato un bel vedere (riferendosi a quanto successo dopo, ndr)». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

