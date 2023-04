(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn via Cesare Rosaroll, a, idella compagniaStella – su segnalazione del 112 – sono intervenuti per un investimento pedonale. I militari erano distanti poche centinaia di metri e si sono messi all’inseguimento dell’auto, una mini-cooper con targa polacca, il cui conducente, non prestando soccorso, è fuggito. Ihanno bloccato l’auto a piazza Volturno e fermato l’autista. Si tratta di un 34enne, già noto alle forze dell’ordine. L’è stato trovato in possesso di una dose di marijuana che è stata sequestrata. Gli accertamenti effettuati all’Ospedale del Mare hanno permesso di constatare che il 34enne era positivo alla cocaina, ai cannabinoidi, alla benzodiazepine e all’alcol. L’è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teleischia : NAPOLI. INVESTE UN UOMO E FUGGE, ARRESTATO - ottopagine : Investe un uomo e fugge lasciandolo ferito a terra a Napoli: arrestato #Napoli - VitaWebTV : Napoli: Investe un uomo e fugge, arrestato. Controlli dei Carabinieri, in manette 2 pusher - NapoliToday : #Incidentistradali #SanLorenzo Auto investe pedone nel cuore di Napoli e fugge: i carabinieri arrestano un uomo… - puntomagazine : Controlli dei #Carabinieri a #Napoli: Investe un uomo e fugge, arrestato. In manette anche un 21enne e un 29enne pe… -

Chi trova un amico, trova un tesoro. Non sbagliano i proverbi. Perché è l'occasione a fare dell'un ladro. Cioè: fino a quando non si crea l'occasione, non ci si trova di fronte al bivio, non ...Un futuro abitato da esseri con identità multiple e da ibridi- natura - macchina del Novacene. direttore Ied Firenze - quel processo di transizione che "" ogni studente negli anni di ...Ma l'si è avventato contro l'ex calciatore aggredendolo con calci e pugni. A bloccare l'aggressione sono intervenuti alcuni dirigenti del Brusaporto, tra i testimoni citati nella querela ...

Investe un uomo e fugge, arrestato dai Carabinieri a Napoli anteprima24.it

L'uomo è stato arrestato per omissione di soccorso e lesioni stradali aggravate. La persona investita, un 38enne del Bangladesh è ancora nel reparto ortopedia del Cardarelli per fratture multiple, ma ...Il trio non si ferma all’alt e parte l’inseguimento. La corsa dura poco, lo scooter investe un 67enne che stava attraversando la strada. La vittima rimane a terra mentre i 3 fuggono a piedi, i ...