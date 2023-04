Internazionali di tennis di Roma 2023 | obiettivo raggiungere 300mila presenze

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Glididisi terranno dal 8 al 21 maggio presso il Foro Italico di. Questa edizione è storica poiché per la prima volta il torneo viene promosso dall’ATP a un passo da quelli del Slam. Il tabellone prevede 96ti e 96te (nel 2022 erano 56) e una formula analoga ai due appuntamenti americani appena conclusi a Indian Wells e Miami12. L’è quello dile 300 milae i 20 milioni di euro dal botteghino. L’edizione numero 80 degliBNL d’Italia si svolgerà dal 8 al 21 maggio presso il Foro Italico di. Il torneo sarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW, con Sky che è Official Broadcaster ...