Inter: «Uniti contro razzismo: ieri negati valori del calcio» (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia”. Così l’Inter, in una nota, si esprime su quanto avvenuto ieri durante Juventus-Inter di Coppa Italia. “Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia”. Così l’, in una nota, si esprime su quanto avvenutodurante Juventus-di Coppa Italia. “Vogliamo ribadire con fermezza che ci schamo compattiile ogni forma di discriminazione. Ile lo sport devono essere non L'articolo proviene dae Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Gosens: 'Partita fondamentale, che può cambiare la nostra situazione. La verità è che abbiamo parlato poco, non se… - fcin1908it : Inter: 'Forza Lukaku, siamo con te. Ieri negati valori del calcio. Uniti contro il razzismo' - Specialcla : RT @Inter: Non esistono buone scuse per essere razzisti, non c'è spazio per il razzismo nel calcio. Siamo fratelli universalmente uniti, qu… - albianconero14 : RT @accountparodia: La cosa più bella è che quando ci sono cori razzisti contro giocatori della #Juventus se ne escono dicendo che sono sta… - Vittoriog82 : RT @accountparodia: La cosa più bella è che quando ci sono cori razzisti contro giocatori della #Juventus se ne escono dicendo che sono sta… -