Inter, tutti a disposizione di Inzaghi eccetto due. Si valuta un rientro – Sky

RIPRESA – Nonostante gli eventi spiacevoli di Juventus-Inter ad Appiano Gentile il clima, all'indomani del derby d'Italia, è sereno. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, i calciatori sono tutti a disposizione di Simone Inzaghi, ad accetto dei due infortunati. Milan Skriniar ha lavorato sul campo ma in maniera personalizzata. Dopo la partita di campionato contro la Salernitana, l'Inter valuterà la condizione fisica del difensore per capire se sarà possibile convocarlo per la sfida di Champions League.

