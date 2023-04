Inter, reazione di rabbia: un segnale da portare a Salerno (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il pareggio strappato dall’Inter all’ultimo secondo contro la Juventus e le conseguenti reazioni hanno mostrato tutta la rabbia che ha questo gruppo per il momento difficile che sta vivendo. Con un segnale da sottolineare: il gesto di Edin Dzeko che, con rabbia, indica lo stemma della squadra andando verso i tifosi. Ora bisogna dimostrare di essere l’Inter anche a Salerno. VOGLIA DI RISCATTO – Un gol, quello arrivato nel recupero di Juventus-Inter, che sa tanto di liberazione. Anche se ancora nulla è stato fatto. Ma di certo ritrovare la via della rete dopo tre partite consecutive senza segnare (Porto, Juventus in campionato e Fiorentina) e fermare la striscia di risultati negativi è una bella iniezione di fiducia. Che però l’Inter deve ora sfruttare. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il pareggio strappato dall’all’ultimo secondo contro la Juventus e le conseguenti reazioni hanno mostrato tutta lache ha questo gruppo per il momento difficile che sta vivendo. Con unda sottolineare: il gesto di Edin Dzeko che, con, indica lo stemma della squadra andando verso i tifosi. Ora bisogna dimostrare di essere l’anche a. VOGLIA DI RISCATTO – Un gol, quello arrivato nel recupero di Juventus-, che sa tanto di liberazione. Anche se ancora nulla è stato fatto. Ma di certo ritrovare la via della rete dopo tre partite consecutive senza segnare (Porto, Juventus in campionato e Fiorentina) e fermare la striscia di risultati negativi è una bella iniezione di fiducia. Che però l’deve ora sfruttare. ...

