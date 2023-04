Inter-Juventus, chi sono gli squalificati per il ritorno di Coppa Italia? Quante giornate rischiano Lukaku e gli espulsi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter di ieri sera, semifinale di andata di Coppa Italia è stato un derby d’Italia corretto e tosto, fino all’ultimo secondo di gioco, quando si è scatenato il parapiglia dopo il rigore e l’esultanza di Romelu Lukaku. A pochi secondi da quell’esultanza considerata dall’arbitro Massa troppo irrispettosa e provocatoria, ma che è anche una risposta ai cori razzisti della curva juventina, Lukaku è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso, dopo aver fatto precedentemente un duro fallo su Gatti. Se l’arbitro ritiene che Lukaku non sia da punire ulteriormente per quello che è successo dopo, allora il belga dovrebbe saltare solo la semifinale di ritorno a San Siro. Se invece Massa considera la sua esultanza la miccia che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023)di ieri sera, semifinale di andata diè stato un derby d’corretto e tosto, fino all’ultimo secondo di gioco, quando si è scatenato il parapiglia dopo il rigore e l’esultanza di Romelu. A pochi secondi da quell’esultanza considerata dall’arbitro Massa troppo irrispettosa e provocatoria, ma che è anche una risposta ai cori razzisti della curva juventina,è stato ammonito per la seconda volta e quindi espulso, dopo aver fatto precedentemente un duro fallo su Gatti. Se l’arbitro ritiene chenon sia da punire ulteriormente per quello che è successo dopo, allora il belga dovrebbe saltare solo la semifinale dia San Siro. Se invece Massa considera la sua esultanza la miccia che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 5/8 - 5 delle ultime 8 reti dell'Inter contro la Juventus in tutte le competizioni sono state realizzate su rigore.… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - sportface2016 : #Inter, #Bonolis infiamma la gara con la #Juventus: “#Kostic pericolo numero 1? No, è l’arbitro” - MichiDist : RT @__SSam__7: Bravo coglione e qual è stato il risultato alla fine? Partita che si ferma, capitano dell’Inter che dà ragione al giocatore… - vivodijuvee : RT @tuttosport: ? #Cuadrado, insulti razzisti sui social dopo #JuventusInter #JuveInter #CoppaItaliaFrecciarossa #Tuttosport #Juventus h… -