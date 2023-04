Inter, iniziata una settimana folle: tripla trasferta per rialzarsi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter ha aperto una settimana folle di un aprile di fuoco per i nerazzurri, che hanno archiviato la prima di tre trasferte consecutive. Tutte ravvicinate. Ma che possono anche rivelarsi una vera e propria occasione di rialzare la testa. settimana folle – Juventus, Salernitana e Benfica. Tre trasferte consecutive per l’Inter di Simone Inzaghi che ieri hanno archiviato il primo dei tre difficili impegni. Un 1-1 – con il gol nel finale di Romelu Lukaku – che è una vera e propria boccata d’ossigeno. E che può permettere alla squadra non solo di ritrovare qualche certezza, ma anche di potersi giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo da un risultato di parità e con il vantaggio di giocare a San Siro. Nemmeno il tempo di festeggiare, però, che è già in programma la ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-ha aperto unadi un aprile di fuoco per i nerazzurri, che hanno archiviato la prima di tre trasferte consecutive. Tutte ravvicinate. Ma che possono anche rivelarsi una vera e propria occasione di rialzare la testa.– Juventus, Salernitana e Benfica. Tre trasferte consecutive per l’di Simone Inzaghi che ieri hanno archiviato il primo dei tre difficili impegni. Un 1-1 – con il gol nel finale di Romelu Lukaku – che è una vera e propria boccata d’ossigeno. E che può permettere alla squadra non solo di ritrovare qualche certezza, ma anche di potersi giocare la semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo da un risultato di parità e con il vantaggio di giocare a San Siro. Nemmeno il tempo di festeggiare, però, che è già in programma la ...

